Au fil du Léguer

Quand on parle de Lannion (Côtes d’Armor) on pense tout de suite au bord de mer en raison de sa proximité avec Perros-Guirec et la magnifique côte de Granit Rose.

Mais à Lannion, il y a aussi un petit fleuve, le Léguer. Il prend sa source plus au sud, sur les hauts plateaux du Trégor puis remonte vers le nord avant de se jeter, après un parcours de 60 kilomètres, dans la manche en baie de Lannion.

En 2017, après 20 ans d’efforts, le Léguer a obtenu le très envié label « rivière sauvage », qui récompense la qualité exceptionnelle de son eau ainsi que sa grande biodiversité.

C’est ce Léguer, plus nature que jamais, que Philippe Merriaux (réalisateur de films photo) et Christian Le Gac (photographe, membre d’Objectif-Image-Trégor) ont mis à l’honneur à travers ce montage de toute beauté que nous avons le plaisir de vous proposer ici.

Durée 6’14 – film photo documentaire et artistique – Réalisation Philippe Merriaux sur des images de Christian Le Gac – été 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

