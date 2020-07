24 heures à la voile de Trégastel – édition1989

Ah souvenirs, souvenirs ! Précieux souvenirs en ces temps de covid 19, ce fléau qui a forcé les organisateurs de nombreuses manifestations à les annuler pour raison sanitaire. La 48e édition des 24 heures de la voile fait partie, en cette année 2020, des victimes collatérales de la pandémie (voir le site web de Trégastel). Heureusement, petite consolation, il y a ces images captées par VIDEOTEC qui nous font revivre la belle édition 1989 des 24 heures. Et vous aurez même droit, en guise de « bonus track », à un petit clip très vivant sur la course. Alors, rembobinons et embarquons sur les inusables 420 de cette régate légendaire.

Le reportage – Durée 4’47 – Production et réalisation VIDEOTEC – Août 1989

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

Le clip – Durée 2’37 – Production et réalisation VIDEOTEC – Août 1989

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Trégastel #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #webTV

60 total views, 60 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?