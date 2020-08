Armoripark – Le bilan des 10 ans

Armoripark, ce parc de loisir situé à Bégard sur l’ancien domaine agricole de Kernaudour, n’a pas toujours été une évidence. Privé et public se sont associés à l’époque pour faire vivre, au sein de la SEMARMOR, cette structure qui apporte un atout touristique indéniable au Trégor rural. Le Colombier qui surplombe aujourd’hui le parc a été restaurée par la ville de Bégard qui a veillé à ce qu’il conserve son architecture bretonne caractéristique du 17ème.

En l’an 2000, 10 ans après la création du parc en 1990, Trégor-Vidéo est allé à la rencontre des principaux protagonistes de ce projet pour en faire le bilan et envisager l’avenir. Nous verrons ainsi à l’écran, dans l’ordre d’apparition, Noël Bernard (maire de Bégard), Héléna Pesrotel (directrice d’Armoripark) et Pierre-Yvon Trémel (député et président de la SEMARMOR) …

Durée : 6’05 – Réalisation Christian Fégar assisté de Théo Octobre, Alan Lestimé, Ronan Lann et Jean-Marie Lemonier – Production Trégor-Vidéo – 2000

