Les amateurs de courts métrages ne seront pas frustrés cette année car, malgré la crise sanitaire qui court toujours, le Festival Armoricourt est maintenu. Il revient donc le samedi 26 septembre prochain, au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves avec 22 films en compétition répartis sur 3 séances gratuites (14h00, 16h45 et 20h30). Vous avez bien lu : exceptionnellement cette année, du fait des circonstances sanitaires, les 3 séances seront gratuites. Il faudra donc arriver un peu en avance pour être assuré d’avoir une place. Et à la fin de chaque séance, c’est vous qui voterez pour désigner vos films préférés. Donc notez bien ce rendez-vous cinéphile dans vos agendas : samedi 26 septembre. Et en prélude au Festival, la salle An Dour Meur (toujours à Plestin-les-Grèves) vous propose un spectacle plein de fantaisie autour du thème du cinéma. Ce sera le jeudi 24 septembre à 20h30 et cela s’intitule « Divagus Théâtre ». A ne pas manquer également

Bande annonce du Festival Armoricourt 12e édition (sur des images de l’édition de 2018) – durée 1’21 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier, pour Armoricourt

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

