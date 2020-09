Décembre 1998 – Madalen an Amour vient de sortir un nouveau livre en breton intitulé « Bugale Kerugan » (les enfants de Kerugan) qui raconte des souvenirs d’enfance dans la campagne trégorroise. Madalen n’a pas toujours été écrivaine, loin de là. Elle a exercé de nombreux métiers dont institutrice à ses débuts et employée à LTT pendant 20 ans. Madalen, a accepté de recevoir chez elle des élèves de classe bilingue, Gwladys, Klervi et Nolwenn, qui avaient préparé un lot de questions à lui poser. Et avec une grande gentillesse, elle a répondu à toutes ces questions, tout cela en breton, bien sûr (sous-titré, bien entendu) …

Durée 7’10 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – décembre 1998

