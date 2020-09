L’eau et la vie

Le souci de la qualité de l’environnement, et de l’eau en particulier, n’est pas un fait nouveau dans notre département. Déjà, en 1990, on s’alertait sur les diverses pollutions qui affectaient la qualité des eaux et, par conséquent, notre santé à tous. Les algues vertes étaient déjà là et le grand sujet d’inquiétude portait sur les taux de nitrates et de phosphates. Les choses ont-elles changé depuis 30 ans ? Certes, l’eau n’a pas retrouvé toute sa pureté et les algues vertes, même si elles se font un peu plus discrètes, sont toujours là chaque été, échouées sur nos plages. Mais on ne peut pas dire que rien n’a été fait. De nombreuses actions ont été menées tous azimuts et on peut noter, au delà de la simple prise de conscience, une certaine amélioration de la situation. Ceci dit, le travail de reconquête de la qualité des eaux doit encore continuer et s’amplifier si l’on veut retrouver rapidement un environnement pur et une consommation saine. Avec ce document de Trégor-Vidéo, effectuons, sur ce sujet sensible, un petit retour en arrière en 1990.

