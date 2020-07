Nokia Lannion – Mobilisation générale !

Suite à l’annonce de la direction de Nokia, le 22 juin 2020, de la suppression de 1233 postes en France, dont 402 à Lannion (sur 772), c’est la mobilisation générale du côté des syndicats, des salariés mais aussi des élus et des simples citoyens qui voient ainsi l’un des plus beaux fleurons industriels du Trégor se rétrécir comme peau de chagrin et sans doute disparaître à moyen terme. Cette décision est absolument insupportable ! C’est pourquoi une grande manifestation s’est tenue à Lannion le samedi 4 juillet 2020 pour affirmer, haut et fort, que toute la population est mobilisée contre ce plan cynique lancé par la firme. Résumé en images et en paroles de cette journée fondatrice …

Visionnez également le reportage effectué lors de la manifestation des salariés qui s’est tenue devant les grilles de Nokia, à Lannion, le mardi 23 juin : « Coup de tonnerre sur Nokia ».

Durée 11’16 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juillet 2020

Pour visionner la vidéo en HD, « cliquez sur ce lien.«

