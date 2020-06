Coup de tonnerre sur Nokia

Alors que les salariés de Nokia venaient d’être félicités pour le bon travail accompli pendant la période de confinement (non totalement achevée puisque le télé-travail reste encore d’actualité), une annonce leur est tombé dessus en ce début d’été comme un coup de massue : 1233 postes vont être supprimés en France, dont 402 à Lannion (sur un effectif de 772 salariés). La R&D serait littéralement laminée avec 380 départs. Inutile de décrire le niveau de stupeur, d’incompréhension et de colère que suscite cette « bombe ». Pour marquer le coup et lancer la riposte, les syndicats ont invité le personnel à se réunir mardi 23 juin devant les grilles de l’établissement. Plus de 400 personnes ont répondu à l’appel, dont des anciens qui se sentent également concernés. Deux élus étaient présents : Paul Le Bihan, maire de Lannion et Joël Le Jeune, président de LTC. Ils ont pris la parole pour affirmer leur soutien au mouvement. Résumé en images de cette manifestation qui marque le début d’un nouveau combat pour l’emploi à Lannion …

Durée 11’55 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Juin 2020

