Un matin sur la Côte de Granit Rose

La Côte de Granit Rose… Que l’on soit un trégorrois de longue date où bien un visiteur venu pour la première fois, on ne peut que tomber sous son charme. A la magie de la nature, ajoutons celle de la photographie qui fige les instants. Et si l’on adjoint à cela le savoir-faire d’un bon montage, on immortalise les sensations vécues face à ces paysages, lors d’un petit matin calme de printemps.

« De très bon matin par un soleil magnifique et à marée haute, une conjonction idéale de bonnes conditions pour réaliser de belles images de la Côte de Granit Rose et nous faire rêver à un monde de douceur et de beauté ». Philippe Merriaux

Durée 4’32 – Réalisation Philippe Merriaux – Mai 2013 – Diffusion sur TV-Trégor en juin 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

