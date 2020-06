Championnat de France de Triathlon 1996

En juin 1996, Perros-Guirec et les communes voisines accueillaient le championnat de France de Triathlon longue distance Alcatel. Un événement sportif considérable aux exigences impressionnantes. En effet, dans cette épreuve, le sportif doit enchaîner sans répit, une traversée à la nage de 4 Km (entre Trélévern et Perros-Guirec), un parcours à vélo de 120 Km (3 boucles de 40 Km), préparé par le champion cycliste Guy Ignolin en personne, et enfin un circuit de course à pied de 30 Km. La victoire à cette compétition a été remportée haut-la-main par Philippe Méthion qui a bouclé tout cela en 5h51 ! C’est cet événement, capté par toute une équipe de Trégor-Vidéo, que nous vous invitons à revivre ici en images …

Durée 18’54 – Équipe de réalisation : Alain Vorimore, David Sergent, Jean-Pierre Baudet, Jean-Marie Le Monier, Sylvie Plouraboué – Commentaires de Loïc Le Bourhis – Production Trégor-Vidéo – juin 1996

