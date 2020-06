Günzburg – Lannion – Les ailes du jumelage

Le 31 mai 2019, Günzburg débarquait à Lannion. En effet, ce matin-là, 15 aéronefs de l’aéroclub de Günzburg se posaient sur le tarmac de l’aéroport, accueillis par le maire, Paul Le Bihan, et Sonia Nicolas, conseillère municipale chargée du jumelage. Tout cela sous un franc soleil breton. Ambiance de fête à l’aérogare où les équipages allemands, tout de orange vêtus, avec à leur tête leur cheffe d’escadrille, Davi Held, ont sympathisé avec le comité d’accueil trégorrois. Après les discours, les échanges de cadeaux et un bon repas pris en commun, les avions de Günzburg se sont envolés vers d’autres horizons, notamment vers la Bretagne sud.

Kenavo ! Et rendez-vous peut-être à Günzburg en 2021, avec, cette fois, les équipages de l’aéroclub de Lannion.

Lydia Wagner et Annick Le Page sont respectivement les présidentes des comités de jumelage allemand et français

Durée 13’25 – Réalisation Marcel Paranthoën (Images) et Lucien Macé (Montage) – Montage final pour TV-Trégor, Jean-Dominique Gauthier – Juin 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #Gunzburg #CotesdArmor #Bretagne #webTV

91 total views, 34 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?