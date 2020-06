Il était une fois les Dianautiques

La fête des Dianautiques est devenue, au fil des années, un rendez-vous festif et musical incontournable dans le Trégor. Quelle belle idée, en effet, que d’associer la musique de l’accordéon diatonique avec une fête nautique sur le Léguer à Loguivy-lès-Lannion. Ce mariage heureux se retrouve d’ailleurs dans le nom même de la manifestation « Dianautiques ». Hélas, pas de Dianautiques en juin 2020. Alors, nous allons nous consoler en revenant quelques années en arrière pour nous faire conter, en musique et en images, l’histoire de cette aventure. Les principales chevilles ouvrières de cette fête sont Daniel George (ancien conseiller municipal), Bernard Lasbleiz (musicien et prof de musique), Sophie Laurin (Soroptimist) et Pascal Le Querré (président du comité des fêtes de Loguivy-lès-Lannion). Place à la fête … virtuelle en attendant une nouvelle édition en live …

Durée 7’35 – Réalisation Sophie Piat – Images des Dianautiques précédentes prises par Daniel George -Production Trégor-Vidéo – Juin 2010

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

