Le moulin à marée de Bili-Gwenn

La Bretagne est le pays des moulins à marée. Ils étaient nombreux dans les estuaires à utiliser cette énergie naturelle produite par le marnage (variation de la hauteur d’eau entre marée basse et marée haute).

Le moulin de Cosquer est situé sur la rive droite du Jaudy, entre Tréguier et La Roche-Derrien (désormais La Roche-Jaudy) au lieu-dit Bili-Gwenn. L’origine du moulin date du 15e siècle. Un quai sur le Jaudy permettait l’accostage de bateaux chargés de blé qui, en échange, recevaient de la farine.

Le moulin de Cosquer a moulu sa dernière farine en 1989. Hervé Thomas était le dernier meunier de moulin à marée de Bretagne. Il nous raconte ici le fonctionnement et l’histoire contemporaine de ce moulin, laquelle se confond avec sa propre histoire

Durée 13’18 – Réalisation Loïc Chapron – Production Trégor-Vidéo – Septembre 2008

