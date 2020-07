Pourquoi Saint-Quay-Perros n’est-il pas dans la Communauté de Communes ?

Nous sommes en 1999, et on s’interroge sur le fait que Saint-Quay-Perros, tel un célèbre irréductible village gaulois, refuse d’intégrer la communauté de communes de Lannion-Trégor. Trégor-Vidéo va alors interviewer le maire de l’époque, Roland Geffroy, qui développe avec conviction ses arguments en faisant valoir la défense des intérêts de sa commune face à une entité qui risquerait de prendre de « mauvaises décisions » . Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis ce temps et la communauté d’agglo a fini par phagocyter l’ensemble du Trégor costarmoricain. On ne reviendra sans doute jamais en arrière mais la question de la légitimité démocratique de la structure communautaire se pose encore aujourd’hui, alors que, suite aux élections municipales de 2020, la désignation des responsables communautaires est imminente …

Durée 4’34 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – 1999

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

