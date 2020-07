Fête de la musique – Lannion 2010

En cette année 2020, à cause du trop fameux coronavirus, nous avons dû renoncer à la traditionnelle Fête de la Musique du 21 juin, jour de l’été. Grosse frustration, car il s’agit là d’un rendez-vous populaire et festif fort apprécié des musiciens et des spectateurs. Alors pour nous consoler un peu, revivons, grâce aux images de TV-Trégor, les éditions précédentes de cette sympathique manifestation. Cette semaine, nous vous proposons le cru 2010, à Lannion, en trois minutes, façon medley …

Durée 3’00 – Réalisation Jacques Cerutti (images) et Sophie Piat (montage) – Production TV-Trégor – Juin 2010

