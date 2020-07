5e course Cosmopolis – Juin 2000

La Bretagne est une terre de sportifs. On ne compte plus les grands rendez-vous qu’elle accueille périodiquement pour que les adeptes du dépassement (des autres et de soi-même) se retrouvent et se confrontent dans toutes les disciplines. La course à pied est sans doute la discipline la plus prisée. Il y a quelques années, se déroulait la course Cosmopolis ayant pour cadre le complexe du Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou. Ouverte à tous les âges et tous les niveaux, cette course populaire rassemblait bon nombre de coureurs et de spectateurs. Grâce aux archives de Trégor-Vidéo, revivons ici la 5e édition de juin 2000 …

Durée 16’14 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Juin 2000

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

