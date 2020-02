A Barnhaven, on apprivoise les primevères

Les primevères, chacun peut les admirer à chaque printemps sur les talus ou dans les sous-bois du Trégor. Jodie et Robert Mitchell les ont apprivoisées, perpétuant en cela une tradition qui a débuté en 1936 dans l’Orégon, aux États-Unis. Tout a commencé avec Florence Bellis qui a dépensé ses derniers 5 dollars dans des graines de primevères. Aujourd’hui Jodie et Robert Mitchell cultivent, à Plestin-les-Grèves, des centaines de variétés et exportent dans le monde entier. Coup de zoom sur cette entreprise familiale peu banale …

Bienvenue chez Barnhaven -> www.barnhaven.com

Durée 8’55 – Réalisation Yves Le Goas avec Bernard Piquet – Production TV-Trégor – Février 2020

