Portrait d’un village – Saint-Efflam

Saint-Efflam en Plestin-les-Grèves est un lieu étrange où se mèlent histoire et légende, notamment celle du saint qui lui a donné son nom. Un endroit un peu à l’écart des grandes stations touristiques de la côte, mais aussi un passage quasi obligé pour rejoindre le Finistère tout en longeant la fascinante lieue de grève. Mais laissons Maurice Gouaislin, spécialiste de l’histoire locale et du patrimoine, nous faire le portrait de ce village de Saint-Efflam et suivons la caméra de Trégor-Vidéo qui nous invite au voyage, tout près d’ici …

Durée 4’47 – Réalisation Michelle Crochemore – Production Trégor-Vidéo – Année 2000

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2000-mm-portrait-village-st-efflam.mp4″

