Smart Agri 2020

Smart Agri, 4ème édition. Cet événement, accueilli au lycée Pommerit (commune de La Roche-Jaudy), permet à deux mondes de se rencontrer, celui de l’agriculture et celui du numérique. Une dizaine de start-ups viennent y proposer des solutions autour de la « smart agriculture ». Cette année, l’accent est mis sur les drones et ce qu’ils peuvent apporter au monde agricole. Nous découvrons ainsi les différents capteurs que ces engins volants peuvent embarquer. Alors que la plupart des drones se contentent de prendre des photos et des vidéos permettant de constater des dégâts liés au gibier ou à la météo, d’autres capteurs dits « multi-spectraux » perçoivent des longueurs d’onde invisibles à l’œil humain. Ces outils « high-tech » aident les agriculteurs à déterminer l’état phytosanitaire de leurs cultures et ainsi détecter, sur des zones précises, d’éventuelles maladies.

Focus également sur la photogrammétrie, technique de Scan 3D qui permet de retranscrire des objets ou des environnements réels de façon virtuelle. Par le biais de nombreuses photographies, des algorithmes vont se baser sur les pixels communs à toutes les images pour reconnaître la géométrie de l’espace. Il est donc possible de représenter numériquement une ville entière, une montagne ou bien encore … un stylo.

Durée 3’30 – Réalisation Cédric Le Normand avec Morgane Germain pour le commentaire – Production TV-Trégor – Février 2020

