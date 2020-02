Le Bonheur d’Alfred

Pour la Saint-Valentin, TV-Trégor vous offre ce petit cadeau, en l’occurrence un très court métrage de trois minutes réalisé par le Club Objectif-Image-Trégor, dans le cadre son thème de l’année 2019 : « Rencontres« .

Le pitch : Alfred est un poney qui vit paisiblement avec d’autres animaux dans un pré vert et fleuri. Ce que personne ne sait, c’est qu’Alfred est doté de pouvoirs magiques censés provoquer des rencontres. Or notre poney voit régulièrement passer, sur le chemin qui borde son champ, deux jeunes gens qui semblent être faits l’un pour l’autre mais qui ne se sont jamais rencontrés. Un beau jour de printemps, il décide de mettre en œuvre ses sortilèges pour provoquer « la Rencontre », celle du Grand Amour. Est-ce que cela va marcher ? Le compte à rebours est en route et le suspense commence …

Durée 3’00 – Film club réalisé par Objectif-Image-Trégor sur le thème « Rencontres ». D’après une idée originale de Joseph La Personne. Production Objectif-Image-Trégor – Juillet 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

