L’ ensemble In Alto au Festival de Lanvellec et du Trégor

Visionnez la vidéo en HD

… en cliquant sur la vignette ci-dessus …

Festival de Lanvellec 2023

Heinrich Schütz et ses héritiers

Prolongeons encore un peu le charme de la musique ancienne avec ce 3e volet du Festival de Lanvellec consacré à l’ensemble InAlto, lequel a interprété avec talent, à Plouaret, des œuvres baroques du compositeur allemand Heinrich Schütz (1585-1672) ainsi que de ses héritiers : Johann Schop, David Pohle, Christof Bernard, Matthias Weckmann, Alessandro Striggio et Johan Theile.

InAlto – Les artistes

L’orchestre d’instruments anciens, dont le cornet à bouquin, est dirigé par Lambert Colson et les chants sont portés par la voix pure de la soprano Alice Foccroulle. Faites, sans plus attendre, connaissance avec cet ensemble qui vous ravira à travers l’interprétation de « Ach, das ich hören solte » de Johann Teile et une interview de son directeur artistique …

À propos de ce reportage

Durée 8’54 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier, avec Olivier Costes et Marcel Le Gall- Tournage le 21 octobre 2023 à l’Église de Plouaret – Production TV-Trégor – Décembre 2023

Les autres reportages à propos du Festival de Lanvellec

– Retour sur la 37e édition du Festival de Lanvellec et du Trégor

– Didon et Énée, à la rencontre des collégiens

– L’Orgue Dallam de Lanvellec

À propos du RIMAT

– Site du RIMAT – Rencontres Internationales de Musique Ancienne en Trégor

Recommandé en cas de liaison internet peu rapide : utilisez la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Festival #Musique #Lannion #Tregor #Lanvellec #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?