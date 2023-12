Terre Sauvage

Visionnez la vidéo en HD

De la passion nous en avons tous. Les belles images, on adore et quand vous y ajoutez un grosse dose de patience vous obtenez des instants magiques.

Cette recette, Christian Le Gac la pratique tous les jours dans le cadre de la photographie animalière pour notre plus grand bonheur.

Il y a un certain temps déjà, j’avais fait un « diapo » avec ses photos « Au fil du Léguer »; et à l’époque, certains d’entre vous m’aviez demandé d’en faire un autre car Christian avait beaucoup de trésors en stock. C’est chose faite avec ce nouveau « diapo » (film photo) que je vous propose aujourd’hui.

Philippe Merriaux

A propos de ce reportage

Durée 5’54 – Réalisation Philippe Merriaux – A partir de photographies de Christian Le Gac – Production en octobre 2023 – Publication TV-Trégor – Novembre 2023

