Inauguration de l’extension de la réserve des Sept-Îles

La Réserve naturelle des Sept Îles

Historique de la Réserve des Sept Îles

L’arrêt de la chasse aux macareux, en 1912, a marqué le début de la protection de l’archipel des Sept-Îles au large de Perros-Guirec.

L’année 1976 a vu la création d’une réserve naturelle sur une surface de 280 Ha autour de l’archipel, propriété du conservatoire du littoral et gérée par l’association LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

Extension de la Réserve des Sept Îles

Afin de d’améliorer la sauvegarde et la surveillance d’une biodiversité exceptionnelle, cette réserve à été étendue à 19.700 Ha, par décret du 19 juillet 2023. Elle s’étend du Plateau des Triagoz à l’île Tomé en baie de Perros-Guirec. Son extension garantit un équilibre entre la préservation du patrimoine naturel et l’activité socio-économique. Elle répond aux engagements internationaux de la France en matière de protection des océans et de lutte contre le réchauffement climatique.

De nombreuses personnalités présentes à l’inauguration

L’extension de la réserve a été inaugurée le 25 août 2023 au palais des congrès de Perros-Guirec en présence d’Erven Léon, Maire de Perros-Guirec; d’Agnès Langevine, Présidente du CA du Conservatoire du littoral; d’Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO; de Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité; d’Hervé Berville, Secrétaire d’État chargé de la Mer; et de Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Revivez les moments forts de leurs différentes interventions lors de cette inauguration.

A propos de ce reportage

Durée : 15'24 – Réalisation Hervé Sizun – Assistance montage Jean-Dominique Gauthier – Images tournées le 25 août 2023 – Production TV-Trégor – décembre 2023

