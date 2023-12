Cyril Poulet au Festival de Lanvellec

Visionnez la vidéo en HD

Festival de Lanvellec 2023

Cyril Poulet – Violoncelliste

Dernier volet du Festival de Lanvellec consacré à Cyril Poulet, lequel a interprété, pour le plus grand plaisir du public, des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach à l’église Saint-Jean-du-Baly à Lannion

Les six Suites pour violoncelle seul de Johann Sebastien Bach constituent un monument de la musique, traversant les siècles en fascinant musiciens et auditeurs.

Dans ce document vidéo, on entendra des extraits de la Première Suite : « l’Allemande » et « Le prélude »

Éléments de la biographie de l’artiste

Cyril Poulet a commencé le violoncelle au conservatoire d’Amiens dans les classes de Michel Poulet puis de Laurent Rannou. Admis à l’université des arts de Berlin en 2006, il poursuit ses études musicales avec Martin Löhr et le Quatuor Artemis pour la musique de chambre. Son intérêt pour la musique ancienne le mène ensuite à Genève, où il découvre le violoncelle baroque dans la classe de Bruno Cocset, et la musique d’ensemble dans celles de Florence Malgoire, Serge Saïtta et Gabriel Garrido. Dès lors, il ne quitte plus les cordes en boyau, et obtient un Master en 2012

À propos de ce reportage

Durée 7’15 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier, avec Marc Geffroy, Corentin Jouan et Marcel Le Gall- Tournage le 21 octobre 2023 à l’Église Saint-Jean-du-Baly de Lannion – Production TV-Trégor – Décembre 2023

