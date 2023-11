Retour sur la 37e édition du Festival de Lanvellec et du Trégor

Visionnez la vidéo en HD

Le Festival de Lanvellec et du Trégor

Historique

Lanvellec, dans les Côtes d’Armor, rime depuis plusieurs décennies déjà avec « Festival de musique ancienne » et orgue Dallam. La première édition remonte à 1986.

Un Festival qui rencontre le succès

La 37e édition du Festival, qui s’est tenue en octobre 2023, a rencontré un vif succès auprès d’un public exigeant, toujours attentif à l’intérêt des œuvres et à la qualité des artistes.

L’orgue Dallam est « en pénitence »

Malheureusement, le fameux orgue Dallam n’a pas pu, cette année, faire résonner ses tuyaux car l’église de Lanvellec est provisoirement fermée du fait d’une dégradation de son état.

Néanmoins, vous pouvez faire connaissance avec l’orgue Dallam en visionnant ce reportage de Trégor-Vidéo réalisé en 1996. Suivez ce lien.

Retour sur le Festival 2023 et perspectives

Autre fleuron remarquable de la commune : le château de Rosambo et ses jardins. C’est lui qui nous accueille ici pour parler de la dernière édition du Festival et évoquer les perspectives d’avenir.

Donnons la parole à Airelle Camus, chargée de la communication au RIMAT (Rencontres Internationales de Musique Ancienne en Trégor) et à Jean-Christophe Brayard, chargé de la programmation.

L’association RIMAT

Pour en savoir davantage sur l’association RIMAT, suivez ce lien

A propos de ce reportage

Durée 6’46 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier, avec Marcel Le Gall et Corentin Jouan – Production TV-Trégor – Novembre 2023 – Images tournées en octobre 2023 au château de Rosambo à Lanvellec – Remerciements à Mme la Marquise de Rosambo.

