TV-Trégor fait sa rentrée 2023

Si la vie locale vous intéresse, sachez que, grâce à TV-Trégor, vous ferez des rencontres et des découvertes. Vous serez le témoin actif de votre temps et de votre Pays. Alors, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe. TV-Trégor fait sa rentrée le mardi 29 août dans ses locaux (*) à partir de 16h00 et à 17h30 se tiendra le comité de rédaction.

Samedi 9 septembre, nous serons présents au Forum des Associations de Lannion, stand 18. Venez nous rencontrer.

(*) TV-Trégor – Espace de Broglie – 5 rue Louis de Broglie à Lannion – Bat B1 ou B3 (ce sont deux entrées du même bâtiment) au 1er étage

Si vous voulez déjà en savoir plus sur TV-Trégor, visionnez ce petit clip de présentation réalisé en début d’année : TV-Trégor selfie

