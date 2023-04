TV-Trégor selfie

Habituellement, TV-Trégor parle de tout et de tout le monde sauf de … TV-Trégor. En effet, nous n’avons pas le réflexe de parler de nous et de ce que nous faisons en terme d’info locale, en tant que média de proximité participatif. Plutôt que de parler de l’actualité « chaude », nous faisons plutôt des documents de type « magazine ». Mais nous essayons de couvrir une large gamme de thématiques de façon à brosser le portrait le plus varié possible de notre Pays.

Le film que vous allez visionner ici fait donc exception car il parle de TV-Trégor en pleine action. Il est le fruit du travail de six stagiaires ayant suivi une formation de base au reportage vidéo entre fin 2022 et début 2023. Stage encadré par Cédric Le Normand (société Armor Aircraft), leur formateur.

Nous espérons que ce petit film d’auto-promo vous donnera envie de rejoindre notre équipe de reporters bénévoles. Il s’agit là d’une activité passionnante, exigeante certes, mais offrant beaucoup d’ouvertures sur les gens du Pays et sur la vie du Trégor. À TV-Trégor, on ne fait pas seulement de la vidéo (même s’il faut apprendre à maîtriser un minimum cet outil) mais aussi de belles rencontres enrichissantes. On alimente aussi, au fil des semaines, la mémoire audiovisuelle du Trégor, pour le présent et pour les générations futures, comme si on écrivait quelques pages de son histoire. Et ceci est plutôt gratifiant.

Visionnez bien vite cette vidéo et venez nous rendre visite prochainement …

Durée : 4’46 – Réalisation et scénario Cédric Le Normand – Film réalisé avec les six stagiaires de la formation au reportage : Valérie Broudic, Patricia Polyak, Jean Carfantan, Claude Thomas, Daniel George et Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Avril 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

