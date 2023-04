« L’adolescence, quel chantier ! » Entretien avec Jean-Christophe Seznec

TV-Trégor a effectué une captation de la conférence ArmorScience du 31 mars intitulée « L’adolescence, quel chantier ! » . Cette conférence de Jean-Christophe Seznec, médecin psychiatre à Lannion, est disponible dans son intégralité sur le site d’ArmorScience, en suivant ce lien (vidéo en bas de la page) .

Jean-Christophe Seznec est médecin psychiatre libéral à Lannion, ancien chef de clinique à Bicêtre. Il anime le « Blog à Palabres ». Il est consultant en entreprises et conférencier. Il enseigne dans la thérapie ACT (Thérapie d’Acceptation et d’Engagement) et la pleine conscience dans de nombreuses universités et propose des méditations. Il est l’auteur de nombreux livres. Son dernier ouvrage s’intitule : « Guide de survie en cas de crise ». Un ouvrage qui tombe à pic en ces temps passablement troublés.

Quelques minutes avant le début de la conférence, Jean-Christophe Seznec a été interviewé par Pierre Dagorn, d’ArmorScience . Voici donc l’entretien, résumant la problématique de l’adolescence et la meilleure façon de mettre un peu d’ordre dans ce « chantier ».

Durée 9’23 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Valérie Broudic, Marc Geffroy et Jean Carfantan – Interview menée par Pierre Dagorn d’ArmorScience – Production TV-Trégor – Avril 2023

#PleumeuBodou #Lannion #Tregor #ArmorScience #CotesdArmor #Bretagne #Adolescence

