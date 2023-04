Le Chat Botté en 2 actes

Nous sommes en 1997. La troupe du Chat Botté de Trébeurden (22 – Côtes d’Armor), qui a déjà 12 ans (créée en 1985), se lance un défi un peu fou : monter le célèbre opéra bouffe de Jacques Offenbach « La Belle Hélène ». Là, il ne s’agit pas seulement de jouer un rôle sur scène mais il faut également interpréter les airs de l’opéra et avoir des musiciens pour accompagner les acteurs. Sans parler des costumes et des décors qui vont nécessiter un travail à la fois méticuleux et colossal. Bref, un vrai challenge que la troupe relève brillamment et qui connaît son premier succès mérité lors de la représentation au Carré Magique du 5 septembre 1997, à Lannion. C’était l’acte 1 de ce document.

Pour l’acte 2, nous sommes en 1998 où la troupe revient au théâtre de boulevard en montant « l’Hôtel du Libre-Échange » de George Feydeau. Une belle performance qui restitue parfaitement le côté comique de la pièce. Le public adore.

Sans plus attendre, plongez dans les coulisses du théâtre et montez sur scène avec la fabuleuse troupe du Chat Botté, en visionnant ce reportage …

Durée 16’40 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Septembre 1998

(le document s’arrête brutalement, sans générique de fin, au bout de 16’40 – veuillez nous en excuser)

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #ChatBotte #Lannion #Tregor #Trebeurden #CotesdArmor #Bretagne #Theatre

151 total views, 30 views today