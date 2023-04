Vous avez dit raisonnée ?

Nous sommes en 2003, en pleine prise de conscience du fait que notre agriculture productiviste et intensive a grand besoin d’être réformée. En effet, il est de plus en plus évident, preuves scientifiques à l’appui, que les engrais et les pesticides déversés abondamment sur nos cultures sont nuisibles à la fois à l’environnement (eaux, sols, flore, faune, biodiversité) et à l’être humain qui consomme au final des produits alimentaires contenant des poisons; sans parler des agriculteurs eux-mêmes qui sont les premières victimes de ces produits qu’ils manipulent à longueur d’année.

Parallèlement à la filière bio qui tente de se frayer un passage pour répondre à cette problématique, se développe le concept d’agriculture raisonnée. Mais est-ce un leurre ou bien l’amorce d’une vraie volonté d’assainir les pratiques agricoles ? C’est la question que pose ce reportage. À vous de vous faire une opinion …

Durée : 26’19 – Réalisation David Malle – avec Nolwen Lemoine, Loïc Chapron, Christian Saquet, Arnaud Vannier, Stéphane Amicel, Robert Rouaud – Production Trégor-Vidéo – Avril 2003

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Agriculture #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

109 total views, 73 views today