C’est en 1992 que fut inauguré le stade d’eau vive de Lannion, équipement original, situé sur le Léguer, en plein cœur de la ville, fonctionnant uniquement grâce à la force marémotrice.

31 ans plus tard, le 25 mars 2023, Christian Hunaut, ancien président de la Fédération française de canoë-kayak et ex-adjoint aux sports de Lannion donne son nom au stade d’eau vive, créé sous son impulsion. Le succès de cet équipement, rare en France et demandant peu de maintenance, n’a jamais été démenti. Il accueille des sportifs de tous niveaux, y compris les plus grands venus de tous les horizons.

En souvenir des premières heures de ce stade d’eau vive, en 1993, voici un petit clip musico-sportif mêlant le fameux ensemble Jazz-Tico, se produisant sur la place du Centre, et les kayakistes évoluant entre les obstacles sur les eaux tumultueuses du Léguer, comme boostés par la musique. Et le mélange, ça donne « Jazz d’eau vive » !

Durée 6’49 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production Objectif-Image-Trégor (ex PCC-PTT Lannion) – Juin 1993

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition, lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous (recommandé en cas de liaison internet peu rapide)

hashtags : #StadeDEauVive #Lannion #Tregor #Kayak #CotesdArmor #Bretagne #JazzTico

126 total views, 18 views today