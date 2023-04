Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité (du 4 au 18 mars 2023) sur le territoire de Lannion-Trégor-Communauté (LTC), le service Enfance-Jeunesse et l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs (OMCL) de Pleumeur-Bodou ont organisé une journée « Jeux en famille » qui a connu un très beau succès. De nombreux jeux de société, jeux de construction, jeux en bois, jeux de plateau, ont été proposés dans un cadre propice à la détente et à la convivialité.

Découvrez les principaux acteurs de cette journée du 12 mars, leurs motivations et quelques-uns des jeux proposés. Et vive le retour du jeu de société en famille !

Durée 14’43 – réalisation Hervé Sizun – Coproduction ArmorScience – TV-Trégor – Avril 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

