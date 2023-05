La construction du port de Trébeurden

Ceux qui ont 40 ans et plus se souviennent sans doute de la polémique soulevée au début des années 90 par « Le port de la discorde », à Trébeurden. Il faut dire que cet aménagement d’envergure allait transformer radicalement le paysage de la paisible anse de Trozoul. Un mur de granit rose et une forêt de mats, tel serait désormais l’horizon à proximité du Castel.

Pour témoigner de cette polémique, TV-Trégor avait ressorti en 2020 son reportage de 1990 : « Trébeurden – Le port de la discorde ».

Aujourd’hui, nous vous présentons un document plus neutre et plus factuel. Il s’agit de la construction du port lui-même en 1993. Sans commentaires …

Durée 7’15 – Réalisation Alain Brouard – Juillet 1993

Merci à Alain Brouard pour avoir accordé à TV-Trégor l’autorisation de diffuser ce document

