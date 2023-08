Kergrist, un château en Trégor

Ce document vidéo vous invite à faire plus ample connaissance avec un des fleurons du patrimoine historique du Trégor, à savoir le château de Kergrist. Situé sur la commune de Ploubezre (22 – Côtes d’Armor), ce qui n’était à l’origine qu’un manoir, construit en 1423 par Jehan de Kergrist, est devenu au fil des siècles et des transformations un superbe château où se mêlent plusieurs styles (Renaissance, Classique …). De plus, l’édifice est placé au centre d’un écrin de verdure, un jardin paysager d’inspiration Le Nôtre.

Depuis 1860, le château est la propriété de la famille Huon de Penanster (Charles et sa descendance) qui s’efforce de l’entretenir et de l’embellir tout en offrant au public la possibilité de le visiter. Et régulièrement y sont organisées des manifestations (Plantes et Jardins) et des spectacles. Un château plus vivant que jamais, malgré son grand âge.

Durée 10’13 – Réalisation Loïc Chapron avec Sandrine Desorbaix et Denis Delauné – Commentaire de Catherine Nédélec – Production Trégor-Vidéo – 1992

