Échos des Dianautiques 2013

Chaque année, à Loguivy-lès-Lannion, se tiennent les Dianautiques, la fête de l’accordéon. Lors de cette édition 2013, ce sont plus de 6 heures de musiques et de danses traditionnelles qui se sont enchaînées, animées par des groupes qui se sont succédé chaque demi-heure. On commence toujours par les plus jeunes, épaulés par leur professeur, Bernard Lasbleiz, pour terminer par les plus chevronnés. Le beau temps fut de la partie et le public nombreux. Retour en images sur cette édition du 30 juin 2013 des Dianautiques

Durée 20’44 – Réalisation Daniel George – Production TV-Trégor – Septembre 2013.

Les noms de tous les groupes musicaux sont cités dans le générique de fin

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

