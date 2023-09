Lost in Veglia – Away

Lost in Veglia est un groupe électro-métal de Lannion formé en 2000 et séparé en 2007.

Le groupe laisse son « métal » s’imprégner de quelques touches de Hip Hop, électro et autres Hardcore. Après un maxi en 2003 et un passage remarqué aux Vieilles Charrues en 2004, le groupe emprunte le circuit des salles et des festivals rock bretons.

Une musique toujours actuelle que TV-Trégor (à l’époque Trégor-Vidéo) a captée en 2003 sous la forme d’un clip de 4 minutes.

Composition du groupe à partir de 2001 : Julien Le Du (chant) – Ronan Ambert (guitare) – Yoann Henry (batterie) – Guillaume Schmidt (basse) – Erwan Scrignac (scratch).

Durée 4’19 – Réalisation Alain Marie – Production Trégor-Vidéo – Octobre 2003

