L’AME de Trébeurden

Avec la mise en place de leur Aire Marine Educative (AME) à l’anse de Pors Mabo, les élèves de CM1 et leur enseignante, Stéphanie Gorse, ouvrent grandes les portes de l’école sur l’environnement. Ce projet permet aux enfants d’étudier de manière participative la zone littorale située à proximité et de les responsabiliser à la préservation du milieu marin. Vous découvrirez avec eux des algues, des coquillages, les hermelles et même les propriétés extraordinaires du « buzug » !

L’AME est un formidable outil pour créer des liens au-delà des murs de l’école. De nombreux intervenants participent : Michel Hignette, expert en biologie et président d’ArmorScience, Odile Guérin, experte scientifique, Michelle Jacquet référente et présidente de l’association ETAPES22560. Mais il y a aussi les parents d’élèves accompagnateurs et même le comité de jumelage pour la version anglaise… De plus, une liaison école-collège est mise en place entre les éco-délégués du collège et les élèves de CM1. Enfin, des échanges se tissent avec l’école de Louannec et son AME axée sur les oiseaux.

Placée sous la houlette de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), les AME ne s’improvisent pas. Toutes les informations sont à retrouver sur le site pour leur mise en place :

Les AME se basent sur le respect d’une méthodologie et d’une charte qui visent à mettre en œuvre les trois piliers de ces aires :

⦁ Former les plus jeunes à l’éco-citoyenneté et au développement durable,

⦁ Reconnecter les élèves à la nature et à leur territoire,

⦁ Favoriser le dialogue entre les élèves, les acteurs de la mer (usagers, acteurs économiques), et les gestionnaires d’espaces naturels …

Une belle réussite qui s’applique désormais aussi à des aires terrestres et fluviales éducatives. Bon, assez bavardé, il est temps d’écouter ce que les enfants du coin ont à nous dire …

Durée 21’38 – Réalisation Sylvie Ollivier et Marc Geffroy, avec Camille Anger et Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Septembre 2023

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Trebeurden #Lannion #Tregor #PleumeurBodou #CotesdArmor #Bretagne #Education #Ecologie

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?