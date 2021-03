TV-Trégor lance un appel vers ses web-spectateurs des Côtes d’Armor pour alimenter une nouvelle rubrique intitulée « One Minute Video ». Comme son nom l’indique (même si on ne maîtrise pas parfaitement l’anglais), cette rubrique accueillera des vidéos d’une minute max sur tous les thèmes et tous les genres (à quelques exceptions près *). Ainsi, nous vous cédons l’antenne pour une minute afin que vous exprimiez vos talents de vidéastes, que ce soit pour une micro-fiction, une pastille d’humour, une expression libre, un petit film d’animation, de la poésie, un mini-clip musical, un mini reportage, un lieu à partager. Les films de type diaporama réalisés à partir d’images fixes sont admis.

* Bien sûr, nous écarterons d’emblée les contenus proscrits par la loi : pornographie, incitation à la violence ou à la haine, révisionnisme, apologie du crime. De même, les vidéos de propagande politique, syndicale, religieuse ou sectaire ne seront pas acceptées. Nous refuserons également tout film ostensiblement publicitaire en faveur d’un produit ou d’un service.

Mais ça vous laisse quand même pas mal de marge pour vous exprimer.

Sur le plan de la forme, ce n’est pas parce que le format est ultra-court qu’il doit être ultra-basique. Vous pouvez (et on vous y encourage) faire preuve de créativité dans la composition et la variété de vos images ainsi que dans le montage.

La durée de la vidéo ne doit pas excéder une minute, génériques compris, et doit être proposée au format HD horizontal (pas de formats verticaux SVP !) en 1080p ou 720p

Si vous ajoutez une illustration sonore, celle-ci doit impérativement être libre de droits (droits d’auteurs, SACEM …). Soit vous la composez vous-même, soit vous utilisez une des innombrables musiques libres de droits que l’on peut trouver sur le net.

Votre vidéo doit être à votre nom, et votre vrai nom, pas un pseudo. A TV-Trégor, nous ne sommes pas pour l’anonymat, qui est la porte ouverte à tous les abus.

Vous renoncez par avance à tout droit ou toute rémunération pour votre vidéo. Il s’agit d’une démarche bénévole et désintéressée. De son côté, TV-Trégor s’engage à ne tirer aucun bénéfice pécuniaire de votre vidéo.

En pratique : vous envoyez votre vidéo via un serveur de gros fichiers comme Wetransfer, Smash ou GrosFichiers à l’adresse suivante : info@tv-tregor.com. Vous communiquez impérativement en même temps votre prénom et votre nom ainsi que votre commune de résidence (principale ou secondaire) qui doit se situer dans les Côtes d’Armor. Le fait d’envoyer votre vidéo suppose de votre part l’acceptation des quelques règles pré-citées dans cet article.

Voilà, c’est tout. A vous de jouer. On attend vos œuvres « One Minute Video » avec impatience …

Et pour amorcer la série, nous vous proposons cette semaine, une « One Minute Video » réalisée par le club Objectif-Image-Trégor et qui s’intitule « Le sens de la question ».

Vous la trouverez sans peine en suivant ce lien. Bon visionnage.

