Le groupement d’entraide mutuelle « Le Bon Cap » de Lannion a créé, en février 2021, un lieu éphémère appelé « Le Plan B » pour aider les personnes fragilisées par la pandémie du covid-19. Ouvert dans un premier temps dans des locaux de LTC, rue de l’aérodrome, « Le Plan B » est maintenant installé en centre ville de Lannion à « La Cale du Flambard » et à l’Annexe situées toutes deux dans la Venelle des Trois Avocats.

Comme dans des métropoles universitaires telles que Rennes ou Brest et comme dans des villes moyennes telles que Morlaix ou Saint-Malo, « Le Plan B » s’adresse aux étudiants, aux intermittents du spectacle, aux saisonniers … « Le Plan B » avec son lieu d’information, son espace de détente et son magasin est appelé à durer tant que la pandémie du covid-19 n’aura pas été maîtrisée. C’est ce que nous expliquent dans ce reportage le directeur du Bon Cap, Pierrick Le Loeuff, et plusieurs bénévoles.

Ses horaires d’ouverture sont mis à jour sur la page Facebook Plan B Lannion.

Durée 6’35 – Réalisation Yves Le Goas avec Pierre Lavanant – Interviews Julien Le Roux – Production TV-Trégor – Mars 2021

