Construisons ma maison – Un abri pour hérisson

Le hérisson, une alternative aux pesticides ? C’est très sérieux quand on sait que cet animal, fort discret au demeurant, dévore les limaces, escargots, vers, chenilles, larves et autres insectes nuisibles. Il est donc essentiel de le protéger car il est très vulnérable. A l’occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides, du 20 au 30 mars 2021, Aurélien et Réjane de l’Ecocentre du Trégor nous guident dans la fabrication d’un abri à hérisson et pour sa mise en place dans un jardin.

TV-Trégor s’associe à l’événement en réalisant la vidéo de ce tutoriel qui s’inscrit dans le cadre du Projet de Territoire pour l’Eau du Bassin Versant « Vallée du Léguer », sous la houlette de Samuel Jouon de LTC. Nous vous invitons à le visionner pour ensuite passer à la réalisation. A vos clous et marteaux !

Durée : 11’29 – Réalisation Marc Geffroy, Yves Le Goas et Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Mars 2021

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

