Quel est donc le sens de la question ? On s’interroge encore à ce sujet. Soyez donc plus claire, Madame la journaliste ! Et si vous la reformuliez autrement cette question, cela ne ferait-il pas notre bonheur ?

Durée 1’00 – Film club Objectif-Image-Trégor sur une idée de Jean-Dominique Gauthier avec la participation des membres du club – Production Objectif-Image-Trégor – Novembre 2017

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #ObjectifImageTregor #CotesdArmor #Bretagne #webTV

76 total views, 9 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?