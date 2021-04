Non, il ne s’agit pas ici d’un remake du fameux film de Georges Lautner de 1984, issu de la pièce éponyme de Jean Poiret. Non, mais plus simplement d’un petit clin d’oeil pour montrer que les œufs de Pâques dans le jardin, ce n’est pas uniquement fait pour les enfants. Demandez ce qu’il en pense à cet accenteur mouchet un tantinet gourmand … Joyeuses Pâques !

Durée – Réalisation Jean-Dominique Gauthier (encore un petit exemple de « One Minute Vidéo ») pour TV-Trégor – Avril 2021

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

