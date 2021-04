C’est une bonne question mais ce n’est pas la seule que va poser notre reporter à Pierre Leroux à propos de sa passion pour les voitures françaises des années 50-60. En effet, Pierre s’intéresse depuis toujours à ces véhicules « vintage » et, plus particulièrement, aux Panhard qui lui rappellent les premières voitures acquises par ses parents dans son enfance. Allant jusqu’au bout de sa passsion, c’est justement un modèle PL17 (version de 1962) que Pierre vient de dénicher et de ramener de Saint-Etienne à Penvénan. Laissons Pierre nous conter cette petite aventure puis embarquons à bord de la fameuse voiture afin de pouvoir répondre à la question initiale : Où va Pierre avec sa Panhard ?

Durée 12’55 – Réalisation Corentin Jouan avec Antoine Do Nascimento pour la prise de son – Production TV-Trégor – avril 2021

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

