Dernières nouvelles de TV-Trégor

Notre lettre d’info

Recevez chaque semaine notre lettre d’info. Pour cela, allez sur cette page et indiquez votre adresse mail (vous pourrez vous désabonner facilement quand vous le souhaiterez).

Automne 2026

Formations fin 2026

Deux sessions de formation sont programmées durant le dernier trimestre 2026. Pour s’inscrire ou demander plus de renseignements, contactez nous par courriel à formation@tv-tregor.com.

– Formation de base au reportage vidéo (préparation, notions de base, tournage, montage) – Stage de 2 jours sur deux samedis les 10 et 17 octobre – Tarif 20 € (+ adhésion TV-Trégor 20 € si vous n’êtes pas déjà adhérent(e)).

– Formation de perfectionnement au montage avec DaVinci (un pré-requis de pratique préalable de DaVinci est nécessaire) – Stage de 2 jours sur deux samedis les 21 et 28 novembre – Tarif 20 € (+ adhésion TV-Trégor 20 € si vous n’êtes pas déjà adhérent(e)).

Rentrée 2026

C’est la reprise

Cet été caniculaire se termine (quoique …) et les affaires reprennent “as usual”.

Nous avons tenu notre premier comité de rédaction mardi 1er septembre en inaugurant une nouvelle formule qui, espérons le, le rendra plus attractif et convivial.

Nous avons fait le point sur certains points d’organisation de l’association et avons passé en revue les projets de reportages en cours ou à venir.

Les prochaines réunions de “ComRed” se tiendront les mardis 15 et 29 septembre à 17h30.

Le Forum des associations

Comme chaque année, TV-Trégor sera présente au Forum des Associations de Lannion, aux Ursulines (stand 34 au milieu de la salle principale), samedi 5 septembre de 9h00 à 17h00. Si notre activité vous intéresse, n’hésitez pas à passer nous voir. Et si vous craignez de “ne pas être à la hauteur”, sachez que nous organisons des formations dans les différents domaines qui nous occupent : l’écriture de sujets, la prise de vue, la prise de son, le montage, la prise en main de nos matériels …

Nous recherchons également des personnes pour améliorer le fonctionnement de l’association. Par exemple, une personne prenant en charge notre com’ sur les réseaux sociaux, une autre ayant des compétences en matière de gestion de site web et de réseau informatique. Bienvenue donc samedi 5/09 sur le stand de TV-Trégor.

Contact : info@tv-tregor.com

Documentaire sur Anatole Le Braz

Notre documentaire sur Anatole Le Braz (“Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde”), sorti en avril dernier à l’occasion du centenaire de sa disparition, a d’ores et déjà rencontré un franc succès lors de ses projections en salle. Avec la rentrée, les projections reprennent. Vous trouverez les lieux et dates des prochaines séances ici :

– Pluzunet – Centre Culturel – Vendredi 18 septembre à 20h00

– Lannion – Cinéma Les Baladins – Samedi 19 septembre à 14h30

– Plestin-les-Grèves – Cinéma Le Douron – Dimanche 4 octobre à 17h00

– Rennes – Maison Internationale – Mercredi 14 octobre à 18h30

– Tréguier – Théâtre de l’Arche – Mercredi 4 novembre à 18h00

– Quimper – Médiathèque Centrale – Samedi 7 novembre à 15h00

– Lanvellec – Salle Stereden – Dimanche 15 novembre (horaire restant à précisier)

Été 2026

En mode vacances

Il commence très fort l’été 2026 avec cette canicule incroyable qui réussit même à assommer La Bretagne. Ainsi, comme chaque année à la même période, TV-Trégor se met en “mode vacances”. Entre le 1er juillet et le 31 août, il n’y aura pas de comité de rédaction ni autre réunion formelle. Le “ComRed” de rentrée se tiendra le mardi 1er septembre à 17h30 et inaugurera une nouvelle formule. N’hésitez pas à nous contacter (bonjour@tv-tregor.com) si vous souhaitez faire connaissance et éventuellement vous joindre à l’équipe.

TV-Trégor continuera cependant cet été à publier chaque semaine des reportages puisés essentiellement dans ses précieuses archives. On garde donc le contact.

Votre été en vidéo

TV-Trégor publie de temps à autre des vidéos qui ne sont pas réalisées par ses adhérents. Vous pouvez donc, même si vous n’êtes pas membre de l’association, proposer des vidéos en rapport avec le Trégor et les gens du Trégor. L’été peut être l’occasion pour vous de filmer tel ou tel événement se déroulant dans notre Pays. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent, surtout pendant la période estivale.

Mode d’emploi

Voici quelques consignes à respecter si vous souhaitez nous soumettre une vidéo : durée max 6 minutes, qualité correcte de prise de vue, de prise de son et de montage. Un titre au début et un petit générique à la fin. Format 16:9 horizontal (pas de vidéos verticales !). Qualité full HD (1920 * 1080 pixels). Musique originale ou libre de droits (pas de musiques soumises à des droits SACEM). Rédigez un petit texte d’accompagnement présentant le sujet. Mentionnez votre identité réelle (prénom et nom) et votre adresse mail. La vidéo elle-même doit transiter par un serveur de gros fichiers (celui de votre choix). Envoyez tout cela à l’adresse info@tv-tregor.com.

Nous vous répondrons pour vous informer si nous publions ou non votre vidéo. Aucune rémunération ne vous sera versée en cas de publication. Il s’agit d’une démarche participative et bénévole. Merci !

Printemps 2026

Ce printemps 2026 a vue “éclore”, début avril, le fruit de notre grand projet de l’année, à savoir le film documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde” consacré à la vie et à l’œuvre de cet écrivain et penseur breton. Résultat de 18 mois de travail, ce film d’une durée d’une heure a été présenté en avant-première le 9 avril au cinéma Les Baladins de Lannion puis le dimanche 12 avril à la salle des fêtes de Ploumilliau (où a vécu Anatole Le Braz). D’autres séances ont suivi en mai et juin et d’autres encore sont programmées pour l’automne. Nous en reparlerons ici même à la rentrée de septembre.

Pour en savoir plus sur ce film, consultez le dossier de presse : 2026-04-alb-dossier-de-presse.

Aperçu de nos activités

Le comité de rédaction

Le comité de rédaction, qui est ouvert à tous les adhérents de TV-Trégor, se tient un mardi sur deux à 17h30 dans nos locaux. Qu’y fait-on ? On discute des projets de reportages en cours et à venir. On échange, on constitue des équipes de tournage, on évoque des sujets annexes, notamment les formations nécessaires et le matériel à acquérir ou à renouveler, etc …

Prendre rendez-vous

Nous n’assurons plus de permanence d’accueil mais nous répondons à vos demandes de rendez-vous.

Écrivez pour cela à : bonjour@tv-tregor.com

Nos locaux sont à l’Espace de Broglie Bat B3 1er étage, Espace de Broglie – 22300 Lannion – Tel 02 96 15 60 60

Qui sommes-nous ?

Sachez tout sur notre association en suivant ce lien.