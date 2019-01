Effervescence et ambiance festive ce samedi 15 septembre 2018 à Lannion au pied de Brélévenez. En effet, ce jour là, on fête les 50 ans du GR34, ce sentier qui fait le tour de la Bretagne, et on procède à l’inauguration du sentier Emile Orain qui relie Lannion à Perros-Guirec par l’ancienne voie ferrée, réhabilitée pour la randonnée. Cette journée est donc largement dédiée à la mémoire d’Emile Orain (1923 – 2016), qui a été l’initiateur des sentiers de randonnée en Bretagne (*). Les randonneurs, qui viennent du monde entier visiter notre région, lui doivent beaucoup.

Après les discours et le pot amical est venu, bien sûr, le temps de la marche à pied avec plusieurs circuits proposés aux participants, dont le plus long, 12 Km, sur le bien nommée sentier Emile Orain reliant Lannion à la rade de Perros-Guirec en passant par Petit Camp. C’est cette journée mémorable que TV-Trégor vous propose maintenant de revivre en images …

Durée 14’45 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Ferdinand Le Moignier, José Péan, Pierre Lavanant. Production TV-Trégor – Janvier 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-01-sur-les-pas-d-emile-orain.mp4″

(*) Profitez-en pour revisionner le reportage en deux parties réalisé sur Emile Orain en 2012 par TV-Trégor :

Emile Orain Itinéraire d’un Grand Randonneur – 1ère partie

Emile Orain Itinéraire d’un Grand Randonneur – 2ème partie

96 total views, 96 views today