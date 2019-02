Concours Vidéo « Science en clips »

Ce concours est organisé par ArmorScience en collaboration avec TV-Trégor et avec le soutien de Lannion-Trégor-Communauté

Thème de l’année : Lumière et couleurs

ArmorScience, en partenariat avec TV-Trégor et LTC, a lancé un concours de vidéos courtes pour les jeunes. La date limite d’inscription est le 31 mai 2019 et la date limite de remise des vidéos, sous forme numérique, est fixée au 30 juin 2019.

Suite au travail du jury, les résultats officiels seront donnés en octobre 2019 lors de la Fête de la Science au Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou. Pendant cette cérémonie les meilleures vidéos seront visionnées sur le grand écran du Planétarium.

Concours gratuit ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans. 2 catégories : moins de 16 ans et de 16 à 25 ans

Tout est décrit dans le règlement du concours qui est sur le site web d’ArmorScience à la page « clips en sciences » reglement 03012019

Objectifs pédagogiques : s’initier aux technologies numériques ou se perfectionner dans ce domaine; réfléchir à une problématique scientifique et/ou technologique (ici la lumière et les couleurs), apprendre à présenter visuellement un sujet en un temps court (moins de 5 minutes)

Nous vous proposons ici une courte vidéo de présentation du concours, réalisée par et pour les jeunes – Durée 1’22 – Réalisation Mazarine Favennec – janvier 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

