Un bout de chemin …

Photographie de Nils-Udo

A l’Imagerie – Lannion – OEuvres de la collection du Frac Bretagne

Geneviève Asse, Nina Childress, François Dilasser, Nicolas Fédorenko, Anne-Marie Filaire, Hamish Fulton, Raymond Hains, Bertrand Lavier, Claire Lucas, Tony Matelli, Jean-Marc Nicolas, Nils-Udo, Guy Prévost, Thomas Ruff, Yvan Salomone, Sarkis, Gérard Schlosser, Sigurdur Arni Sigurdsson, Jacques Villeglé

Exposition du 19 janvier au 30 mars 2019

Poursuivant une collaboration entamée il y a une trentaine d’années, le Frac Bretagne et L’Imagerie ont conçu ensemble une exposition originale pour célébrer le quarantième anniversaire de la galerie.

Sont conviées les oeuvres de la collection du Frac Bretagne qui ont marqué depuis 1986 les rendez-vous bisannuels, selon un accrochage construit en deux temps.

Un premier espace propose un parcours à travers le thème du paysage, un second s’ouvre sur le travail d’artistes de la région. Deux sujets et focus qui réunissent L’imagerie et le Frac Bretagne dans leurs réflexions respectives autour de la création contemporaine.

Grande thématique de l’histoire de l’art à travers les siècles, le paysage constitue toujours un sujet majeur pour les artistes contemporains qui ne cessent d’en renouveler l’approche. Y portant un regard d’observateur, un oeil critique ou amusé, les artistes choisis dans cette sélection s’inspirent de la nature à travers l’utilisation de médiums variés : photographie, dessin, vidéo, peinture, sculpture.

Photographie de Sigurdur Arni Sigurdsson

