Scrapbooking à Servel Loisirs

Scrapbooking, voilà un nom bien barbare pour une activité des plus pacifiques. Une technique très créative qui permet de mettre en valeur ses photos, et ce de façon très personnelle. Pour preuve, ces réalisations des membres de Servel Loisirs, à Lannion, sous l’objectif « inquisiteur » de Philippe Merriaux, qui a réalisé cet artistique montage diaporama numérique. Pour en savoir plus sur Servel Loisirs, suivez ce lien