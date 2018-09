La pêche aux lançons à l’Île Grande

Connaissez-vous ce petit poisson nommé lançon ou anguille de sable, qui a la particularité de s’enfouir dans le sable ? Il est abondant sur nos côtes où on le trouve à marée basse sur l’estran en fouillant le sable avec une houët ou une sorte de faucille. On peut le manger en friture mais le lançon est aussi un appât fantastique pour le bar. Il frétille bien sur l’hameçon et se voit de très loin. On a beaucoup parlé de lui à propos des dangers de l’extraction industrielle de sable en baie de Lannion, laquelle aurait décimé le lançon et, par la même occasion, ses prédateurs comme le bar. TV-Trégor vous propose aujourd’hui d’accompagner Yann Paranthoën (*) à la pêche aux lançons entre les ilots de l’Île-Grande. Une grande bouffée d’air iodé et de poésie marine vous y attend. (*) Yann Paranthoën, né en 1935 à l’Île-Grande (et décédé en 2005) a été un exceptionnel opérateur du son à la RTF puis à France Inter et France Culture. Il fut l’auteur de documentaires radiophoniques qui ont marqué l’histoire de ce genre artistique.