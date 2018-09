Les élèves de Trégastel à l’heure du numérique

A l’école primaire de Trégastel, on est à la page en ce qui concerne la gestion de la présence des élèves à la cantine, aux activités périscolaires et à l’accueil vacances. En effet, chaque enfant dispose désormais d’un badge qu’il utilise pour signaler sa présence puis son départ via une tablette qui est connectée à un « logiciel enfance » développé par la société 3D Ouest installée à Lannion à l’Espace De Broglie. Outre que les enfants se sont bien habitués à ce pointage numérique, le système procure un gain de temps considérable à la mairie pour facturer les services rendus aux familles. Et ces dernières ont également accès à l’application pour obtenir des informations ou pour réserver à distance cantine et activités périscolaires. En somme, c’est ça le progrès …